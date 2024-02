Švedi po Norveškem kolapsu svetovni prvaki, Slovenci 11.

Nove Mesto, 17. februarja - Švedska četverica biatloncev Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma in Sebastian Samuelsson so svetovni prvaki v štafeti 4 x 7,5 km. Švedi so izkoristili katastrofo zadnjega Norvežana, ki je imel minuto naskoka, a je moral v zadnjem streljanju stoje kar trikrat v kazenski krog. Slovenska zasedba je zasedla 11. mesto.