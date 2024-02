Štafetna preizkušnja Francozinjam, Slovenke takoj izgubile stik

Nove Mesto, 17. februarja - Francoske biatlonke Lou Jeanmonnot, Sophie Chauveau, Justine Braisaz-Bouchet in Julia Simon so zmagovalke štafetne preizkušnje 4 x 6 km na svetovnem prvenstvu v češkem Novem Mestu. Srebro so osvojile Švedinje, bron pa Nemke. Slovenska četverica je po slabšem začetku končala na 13. mestu.