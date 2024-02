Policija na petkovih shodih upokojencev v Ljubljani obravnavala več sumov kaznivih dejanj

Ljubljana, 17. februarja - Ob petkovih protestnih shodih upokojencev v Ljubljani so policisti obravnavali več sumov kaznivih dejanj. Po shodu pred stavbo RTV Slovenija so obravnavali sum kaznivega dejanja poškodovanja tuje stvari, na uradnem shodu na Trgu Republike pa sum kaznivega dejana poškodovanja, odstranitve ali uničenje stvari, ki so posebnega kulturnega pomena.