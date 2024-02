Kranj, 17. februarja - Policija je danes preklicala iskanje 40-letnice iz Gorenje vasi. Po dlje časa trajajočem iskanju in izvedenimi aktivnostmi so jo našli mrtvo na območju Gorenje vasi. Po prvih podatkih smrt ni posledica kaznivega dejanja ali nesreče, so sporočili iz Policijske uprave Kranj.