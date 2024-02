Vreme: Danes bo sprva delno jasno

Ljubljana, 17. februarja - Danes bo sprva še delno jasno, po nekaterih kotlinah in ob morju tudi megleno. Čez dan bo oblačnost od severa naraščala. Najvišje dnevne temperature bodo od 10 do 16 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V nedeljo bo pretežno oblačno in večinoma suho. Na Primorskem bo prehodno zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 5, na Primorskem do 7, najvišje dnevne od 9 do 15, na Goriškem in v Slovenski Istri do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V ponedeljek bo pretežno oblačno, ponekod bo predvsem popoldne in zvečer občasno rahlo deževalo. V torek se bo od zahoda delno razjasnilo. Zapihal bo severovzhodni veter.

Vremenska slika: Prek srednje Evrope se pomika oslabljena hladna fronta, ki bo popoldne vplivala na vreme pri nas predvsem s povečano oblačnostjo. Za njo se nad zahodno Evropo spet krepi območje visokega zračnega tlaka.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes bo sprva še dokaj jasno, nad severnim Jadranom se bo zadrževala megla. Čez dan bo oblačnost od severa naraščala. V nedeljo bo zmerno do pretežno oblačno, ob severnem Jadranu bo prehodno zapihala šibka burja.

Biovreme: Danes bo vreme vplivalo zmerno obremenilno, moteno bo tudi spanje v noči na nedeljo. V nedeljo čez dan bo obremenitev popustila in čez dan vreme večini ljudi ne bo povzročalo opaznih težav s počutjem.