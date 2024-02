Trumpu zaradi poslovnih goljufij 355 milijonov dolarjev kazni

New York, 17. februarja - Bivši predsednik ZDA Donald Trump mora zaradi prikazovanja napačne vrednosti svojega premoženja plačati skoraj 355 milijonov dolarjev kazni, je v petek v New Yorku odločil sodnik Arthur Engoron, ki mu je izrekel še nekatere druge omejitve pri poslovnem delovanju. Trump je v odzivu odločitev povezal z volilnim bojem in napovedal pritožbo.