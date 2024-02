Ekipa Bronx Škofije se je utrdila na sedmem mestu DP

Ljubljana, 17. februarja - Ekipa malega nogometa Bronx Škofije je 17. krogu 1. SFL s 4:3 premagala Dobrepolje in se utrdila na 7. mestu, ki vodi v dodatne kvalifikacije za obstanek, Dobrepoljčani pa ostajajo zanji. Treh točk so se veselili še prvouvrščene ekipa Siliko, branilec naslova Dobovec in Meteorplast Šic bar.