Na Ptujskem jezeru iskali pogrešano osebo

Ptuj, 16. februarja - Na Ptujskem jezeru je danes zjutraj potekalo iskanje pogrešane osebe, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje. Na Policijski upravi Maribor so za STA potrdili, da so na jezeru potekale aktivnosti za izsleditev pogrešane osebe. Z aktivnostmi še nadaljujejo, so zapisali v odzivu.