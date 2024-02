Newyorške borze končale v rdečem

New York, 16. februarja - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili v rdečem. Veleprodajne cene so se v petek v ZDA zvišale bolj od pričakovanj, kar je med vlagatelji ponovno spodbudilo zaskrbljenost glede časa znižanja obrestnih mer in zaustavilo nedavno okrevanje borze, poroča francoska tiskovna agencija AFP.