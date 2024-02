Primorske novice o varstvu okolja (17. 2.)

Koper, 16. februarja - Mitja Marussig v komentarju Postavili so se na stran ljudi piše o noveli zakona o varstvu okolja. Avtor poudarja, da je večina poslancev potrdila predlog, ki vodi k zaostritvi mejnih vrednosti v sosežigalnicah in sežigalnicah ter ostrejšemu in bolj natančnemu nadzoru izpustov. Meni, da se zakon v prvi vrsti tiče podjetja Salonit Anhovo.