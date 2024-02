Večer o Logarjevi politični prihodnosti (17. 2.)

Maribor, 16. februarja - Tomaž Ranc v komentarju Rad bi bil predsednik, pa mi ne pustijo ... piše o politični prihodnosti poslanca SDS Anžeta Logarja in njegove Platforme sodelovanja. Avtor izpostavlja Logarjevo oceno, da je podpisovanje izjave o zvestobi stranki SDS do konca mandata v nasprotju z duhom ustave. Meni, da to vseeno ne pojasni njegove politične prihodnosti.