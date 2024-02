Evropske borze navzgor, nafta dražja, evro izgublja

London/Frankfurt/Pariz, 16. februarja - Osrednje evropske borze so se danes obarvale v zeleno, potem ko so se med vlagatelji pomirile skrbi zaradi recesije v Veliki Britaniji in na Japonskem, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Nafta se je podražila, evro pa je v primerjavi z dolarjem izgubil.