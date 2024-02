Doha, 16. februarja - Američanke so na svetovnem prvenstvu v Dohi osmič postale prvakinje v vaterpolu. V finalu so premagale Madžarke z 8:7 (3:2, 2:2, 0:1, 3:2). To je bila ponovitev finala izpred dveh let, ko so ZDA v Budimpešti ugnale tedanje gostiteljice prvenstva.