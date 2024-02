Začete nove stanovanjske gradnje v ZDA januarja močno navzdol

Washington, 16. februarja - V ZDA so januarja na letno prilagojeni ravni začeli graditi 1,331 milijona novih stanovanjskih objektov oz. 14,8 odstotka manj kot decembra lani, je objavilo ameriško ministrstvo za trgovino. Analitiki Reutersa so medtem pričakovali, da bo število začetih gradenj hiš in stanovanjskih blokov ostala pri decembrskih 1,46 milijona enotah.