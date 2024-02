Nunar: V Novem Mestu nas je zaskrbelo le prvi dan

Nove Mesto, 19. februarja - Svetovno prvenstvo v biatlonu je v Novem Mestu na Češkem močno zaznamovalo predvsem izjemno toplo vreme. To je močno otežilo pripravo prog, pripravo smuči za tekmovalce in kot je povedal tekmovalni direktor IBU Borut Nunar, je za kratek trenutek zavladal tudi strah za izvedbo, a so prireditelji opravili izjemno delo.