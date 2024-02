Ljubljanska borza: Krka in Petrol potisnila SBI TOP navzgor

Ljubljana, 16. februarja - Indeks SBI TOP na Ljubljanski borzi je danes pridobil 0,37 odstotka, in sicer ob rasti delnic Krke in Petrola. Pocenile so se delnice Cinkarne Celje, tečaji ostalih se niso spremenili. Prometa je bilo za 1,57 milijona evrov, od tega skoraj polovico z najprometnejšimi delnicami Krke in Cinkarne.