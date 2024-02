Po obnovi Glavnega trga v Vipavi tudi zaključek obnove gostinskega lokala v Podskali

Vipava, 18. februarja - Občina Vipava bo obnovo osrednjega Glavnega trga, ki jo je začela že leta 2022, dela pa so se zavlekla zaradi arheoloških raziskav in težav s soglasji, po besedah vipavskega župana Antona Lavrenčiča zaključila spomladi. Še letos naj bi bila končana tudi prenova gostinskega lokala pri izviru Vipave v Podskali, ki se prav tako vleče že več let.