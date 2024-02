Cene pri proizvajalcih v ZDA januarja višje

Washington, 16. februarja - Cene pri proizvajalcih so se v ZDA januarja v primerjavi z decembrom lani zvišale za 0,3 odstotka, potem ko so se decembra na mesečni ravni znižale za 0,1 odstotka, je danes sporočilo ameriško ministrstvo za delo. Rezultat je presenetil analitike, ki so pričakovali manjšo rast cen. V primerjavi z januarjem 2023 je bila rast 0,9-odstotna.