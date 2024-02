Poziv pričam prometne nesreče na Dunajski cesti

Ljubljana, 16. februarja - V Ljubljani je v sredo okoli 12.20 uri na Dunajski cesti pri Gospodarskem razstavišču prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena voznika osebnega avta in mestnega avtobusa LPP. Ker so si izjave voznikov o vzrokih za nesrečo nasprotujoče, ni bilo mogoče ugotoviti povzročitelja nesreče, zato policija poziva priče nesreče.