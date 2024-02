Navalni: Drzen opozicijski voditelj, ki je umrl za rešetkami

pripravil Robi Petrovič

Moskva, 16. februarja - Ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni je bil dolgoletni borec proti korupciji in eden najglasnejših kritikov ruskega predsednika Vladimirja Putina. Leta 2020 je preživel napad z novičokom, od leta 2021 pa vse do smrti je za rešetkami kritiziral Putina in njegovo politiko, zlasti invazijo na Ukrajino.