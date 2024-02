Nevladniki zaradi razveljavljenega razpisa vložili tožbo zoper ministrstvo za javno upravo

Ljubljana, 16. februarja - Nevladne organizacije so zoper ministrstvo za javno upravo vložile tožbo zaradi sklepa o razveljavitvi javnega razpisa za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij na tem področju, so sporočili nevladniki. Gre za razpis, zaradi katerega je z mesta ministrice odstopila Sanja Ajanović Hovnik.