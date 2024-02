Pilingerju za umor in poskus uboja v Brezju 30 let zapora, Novaku za pomoč pri tem 19 let

Novo mesto, 16. februarja - Mirko Pilinger je kriv umora Sabostjana Kovačiča in poskusa uboja Demirja Brezarja jeseni 2022 v naselju Brezje pri Novem mestu, Dejan Novak pa pomoči pri tem, je danes sklenil senat Okrožnega sodišča v Novem mestu. Pilingerju je izrekel enotno kazen 30 let zapora, Novaku pa 19 let zapora. Obramba je napovedala pritožbo.