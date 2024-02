Razstava Razširjeni vid v Cukrarni o načinih zaznavanja

Ljubljana, 16. februarja - V Cukrarni bodo drevi odprli razstavo Razširjeni vid. Po besedah kustosinje Alenke Trebušak združuje dela 20 umetnic in umetnikov v časovnem razponu 50 let. Čeprav se dela razlikujejo glede na izhodišče, medij in temo, je vsem skupen zasuk k človeku in njegovi senzibilnosti. Na ogled so slike, reliefi, fotografije, videi, objekti in instalacije.