Pred umorom v Kobjeglavi je obdolženec nakazal denar na račun hčere žrtve

Koper, 16. februarja - Hči umorjenega Darja Grmka je danes na okrožnem sodišču v Kopru pričala, da je obdolženi Adriano Petelin, ki ga ni poznala, dvakrat nakazal 14.000 evrov na njen račun. Skupni znanec žrtve in obdolženega pa je priznal, da je na dan umora prišel do vrat hiše žrtve v Kobjeglavi in izvedel za smrt, čeprav je med preiskavo ta dejstva zanikal.