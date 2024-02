Kaloh ne vidi potrebe po podpisu posebne izjave o delovanju v SDS do konca mandata

Ljubljana, 16. februarja - Poslanec SDS Dejan Kaloh je danes na omrežju X zapisal, da je bilo njegovo politično delovanje vedno "v duhu pomladnih vrednot, poslansko delo pa vedno v dejanjih za dobrobit državljanov in državljank, in bo tako tudi ostalo". Zato se mu podpisovanje izjave, s katero bi se zavezal, da bo do konca mandata deloval kot član SDS, ne zdi potrebno.