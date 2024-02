Brežice bodo maja gostile Evropski mladinski dogodek

Brežice, 16. februarja - Brežice bodo ob Berlinu, Vilni in italijanskem Forliju med 23. in 26. majem gostile Evropski mladinski dogodek (EYE), ki združuje mlade iz vse Evropske unije in na katerem bodo udeleženci med drugim razpravljali o ključnih družbenih vprašanjih ter oblikovali in izmenjali svoje ideje o prihodnosti Evrope.