Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v plusu

Ljubljana, 16. februarja - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil pol odstotka. Največ pridobivajo delnice Petrola in Krke. Vlagatelji so zaenkrat največ prometa opravili z delnicami novomeškega farmacevta, med prometnejšimi so tudi delnice Cinkarne Celje, ki pa so padle v minus.