Štipendijski sklad mlade spominja na koriščenje različnih štipendij

Ljubljana, 16. februarja - Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad je ob informativnih dnevih zbral nekaj potreb delodajalcev po kadrovskih štipendistih, ki so objavljanje v aplikaciji Izmenjevalnica. Mladim so sicer na voljo tudi štipendije za deficitarne poklice in druge štipendije.