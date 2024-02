Severnoprimorski župani za ohranitev studia Radia Koper v Novi Gorici

Kobarid/Nova Gorica, 16. februarja - Severnoprimorski župani so na torkovi seji sveta regije potrdili predlog novogoriškega župana Sama Turela, s katerim se bodo zavzeli za ohranitev regionalnega studia Radia Koper v Novi Gorici. Slednji je po njegovi oceni pomemben zaradi ohranjanja lokalnih in preverjenih informacij, ki so v današnjem času vse bolj iskane.