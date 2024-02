Vsi Slovenci na tekmo, Domen Prevc sedmi

Sapporo, 16. februarja - Smučarji skakalci so zbrani v japonskem Sapporu, kjer so danes opravili kvalifikacije za sobotno tekmo. Na njo so se uvrstili vsi Slovenci, Domen Prevc s sedmim, Lovro Kos z osmim, Peter Prevc z 12., Timi Zajc s 15. in Žak Mogel s 44. dosežkom. Najboljši je bil Avstrijec Manuel Fettner, ki je bil s skokom 136,5 metra tudi najdaljši.