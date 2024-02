S koncertom v CD začetek Zimskega festivala

Ljubljana, 18. februarja - S koncertom v Cankarjevem domu (CD) se drevi začenja 7. Zimski festival. V organizaciji Festivala Ljubljana bo do 23. februarja ponudil skupaj šest koncertov - dva v CD in štiri v Slovenski filharmoniji. Na odprtju bodo pod taktirko maestra Yana Pascala Tortelierja nastopili priznani solisti, zbori in Simfonični orkester RTV Slovenija.