Na posvetu o novih odkritjih in priložnostih uporabe konoplje v medicini in industriji

Ljubljana, 16. februarja - Na posvetu državnega sveta in Društva onkoloških bolnikov Slovenije sogovorniki razpravljajo o novih odkritjih in priložnostih uporabe konoplje v medicini in industriji v Sloveniji. Med drugim so izpostavili, da je uporaba konoplje v medicinske namene v Sloveniji že dovoljena, pridelava konoplje v medicinske namene pa še ostaja prepovedana.