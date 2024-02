Na Krasu in v Brkinih po uspešni lanski zakorakali v novo turistično sezono

Kozina, 18. februarja - Na Krasu in v Brkinih so po uspešni lanski sezoni, ko so zabeležili pet odstotkov več prenočitev kot v rekordnem letu 2019, simbolično začeli novo. Na novinarski konferenci so med drugim predstavili načrte ob mednarodnem dnevu turističnih vodnikov, ki ga obeležujemo prihodnji teden. Izvedli bodo vrsto tematsko in prostorsko raznolikih vodenj.