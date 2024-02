Na Sejšelih umaknili obtožbe čarovništva proti opozicijskemu voditelju

Victoria, 16. februarja - Tožilci na Sejšelih so v četrtek umaknili obtožbe čarovništva, ki so jih pred štirimi meseci vložili proti vodji glavne opozicijske stranke v državi. Vodja Združene sejšelske stranke Patrick Herminie je vztrajno zavračal očitke in trdil, da je primer politično motiviran, poroča francoska tiskovna agencija AFP.