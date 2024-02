Policisti zaradi nezanesljive vožnje ustavili 13-letnika s še dvema otrokoma v avtu

Brežice, 16. februarja - V naselju Marof so policisti v četrtek okoli 16. ure zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. Ugotovili so, da ga vozi 13-letnik, ki je prevažal še dva otroka. Na kraj so poklicali starše in avtomobil zasegli. Zoper starša 13-letnika bodo na sodišče naslovili obdolžilni predlog, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.