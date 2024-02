Anton Tomašič prejemnik nagrade Franceta Štiglica za življenjsko delo

Ljubljana, 16. februarja - Nagrado Franceta Štiglica za življenjsko delo na področju filmske in televizijske režije letos prejme filmski in televizijski režiser Anton Tomašič. Dobitniki enakovrednih nagrad Štigličev pogled za režijo posameznega avdiovizualnega dela bodo znani na prireditvi Društva slovenskih režiserjev in režiserk 29. februarja v Slovenski kinoteki.