Na Veliki planini uradno odprli novo šestsedežnico

Stahovica, 16. februarja - Na Veliki planini so danes uradno odprli novo šestsedežnico, s katero so nadomestili dosedanjo 40 let staro dvosedežnico. V postavitev nove naprave, ki bo tako smučarje kot pohodnike odslej hitreje in varneje vozila od zgornje postaje nihalke na najvišji vrh planine Gradišče, so vložili deset milijonov evrov, del je prispevala država.