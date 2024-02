V celjski Kvartirni hiši razstava Aleša Sedmaka Morje

Celje, 16. februarja - V celjski Kvartirni hiši bodo nocoj odprli razstavo primorskega slikarja Aleša Sedmaka z naslovom Morje, ki bo na ogled do 29. marca. Razstavo pa sestavljajo dela, ki so izgotovljena v nekakšni slikarsko grafični maniri. Sedmak namreč v izvedbenosti uspešno prepleta slikarstvo s tehniko odtisov, so zapisali v Kvartirni hiši.