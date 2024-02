Kopitar zadel gol, LA Kings zmagali v New Jerseyju

New Jersey, 16. februarja - Potem ko so v začetku tedna doživeli ponižujoč poraz v Buffalu z 0:7, so Los Angeles Kings potrebovali le eno tekmo, da so znova začeli kazati podobo ekipe, ki je zmagala na 20 od svojih prvih 31 tekem v tej sezoni. Kralji so v četrtek zvečer po lokalnem času premagali New Jersey Devils z 2:1. Med strelce se je znova vpisal kapetan Anže Kopitar.