Tedenski pregled - svet od 16. do 22. 2.

Ljubljana, 23. februarja - V zaporu je umrl ruski opozicijski voditelj Aleksej Navalni. Ukrajina je sklenila varnostna sporazuma z Nemčijo in Francijo, ruske sile pa so zavzele mesto Avdijivka. ZDA so v Varnostnem svetu ZN spet preprečile sprejetje resolucije o Gazi. Ursula von der Leyen bo vnovič kandidirala za predsednico Evropske komisije.