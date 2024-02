Tedenski pregled - Slovenija od 16. do 22. 2.

Ljubljana, 23. februarja - Odmevali sta dve hudi zdravniški napaki, v katerih so zamenjali vzorce tkiv in tako zaradi napačne diagnoze raka nepotrebno ali neustrezno operirali bolnika. Javnost je pretresel huliganski incident na nogometni tekmi med Muro in Mariborom, v katerem je bilo poškodovanih sedem ljudi. Država je s t.i. ljudsko obveznico naletela na dober odziv.