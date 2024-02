Mešani pari Franciji, Slovenija v Novem Mestu 18.

Nove Mesto, 15. februarja - Na biatlonskem svetovnem prvenstvu v češkem Novem Mestu so danes podelili medalje za nastop v mešanih parih. Zlato sta osvojila Francoza Quentin Fillon Maillet in Lou Jeanmonnot, slovenska predstavnika Jakov Fak in Polona Klemenčič sta s ponesrečenim strelskim nastopom v prvi polovici tekme osvojila 18. mesto z več kot tremi minutami zaostanka.