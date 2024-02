Ljubljana, 15. februarja - Slovenski nogometni prvak Olimpija iz Ljubljane je svoj napad okrepil z nekdanjim igralcem Domžal Ivanom Durdovom, so Ljubljančani potrdili na svoji spletni strani in dodali, da je 23-letni in 195 centimetrov visoki napadalec podpisal pogodbo do 31. maja 2026.