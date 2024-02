Evropske borze navzgor; pridobivata tudi evro in nafta

Frankfurt, 15. februarja - Osrednje evropske borze so se danes obarvale v zeleno. V središču zanimanja so objave poslovnih rezultatov velikih borznih družb, prav tako vlagatelji še naprej premlevajo, kdaj bi lahko začele centralne banke v razvitih državah, predvsem v ZDA, zniževati obrestne mere. Evro in nafta pridobivata.