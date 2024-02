Vlada sprejela izhodišča za pogajanja o normativnem delu kolektivne pogodbe za državno upravo

Ljubljana, 15. februarja - Vlada je sprejela izhodišča za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja za sklenitev normativnega dela kolektivne pogodbe za državno upravo, uprave pravosodnih organov in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti, so sporočili po seji vlade. Ob tem so navedli vsebine, ki bodo predmet pogajanj.