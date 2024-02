Vreme: Ponoči delno jasno

Ljubljana, 15. februarja - Ponoči bo delno jasno. Ob morju se bo pojavljala megla. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 2, ob morju do 4 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V petek bo večinoma sončno. Ob morju bo občasno lahko megla. Najvišje dnevne temperature bodo od 11 do 17 stopinj Celzija.

Obeti: V soboto bo pretežno oblačno. Zvečer in v noči na nedeljo bo tu in tam možna kakšna kaplja dežja. V nedeljo bo pretežno oblačno in po večini suho.

Vremenska slika: Prek srednje in severne Evrope se pomika topla fronta, zahodni rob celine pa je dosegla hladna. Nad osrednjim Sredozemljem, Alpami in Balkanom ter nad srednjo in vzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka. K nam z vetrovi zahodnih smeri doteka v višinah razmeroma topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo delno jasno, tu in tam bo po nižinah nastala megla. Nad severnim Jadranom se bo zadrževala megla. V petek bo sončno. Nad severnim Jadranom se bo zadrževala megla.