Ljubljanska borza: Indeks ob pol odstotka

Ljubljana, 15. februarja - V trgovanju z najpomembnejšimi delnicami na Ljubljanski borzi so danes prevladovali padci tečajev. Indeks SBI TOP je zdrsnil za 0,46 odstotka na 1374,87 točke. Borzni posredniki so opravili za 1,015 milijona evrov poslov, pri čemer so bile po torkovem skupščinskem sklepu o izplačilu dividend za 2022 najprometnejše delnice Cinkarne Celje.