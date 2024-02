Pogrešana 47-letna Simona Zakelšek iz okolice Slovenske Bistrice.

Ljubljana, 15. februarja - Policijska postaja Slovenska Bistrica obravnava pogrešanje 47-letne Simone Zakelšek iz okolice Slovenske Bistrice, so sporočili s Policijske uprave Maribor. Nazadnje so pogrešano osebo videli včeraj okoli 14.30 ure, ko se je iz službe, z naslova Pretrež 2C v Slovenski Bistrici, z vozilom BMW X1 rjave barve, odpeljala neznano kam.

Pogrešana je visoka okoli 160 centimetrov, suhe postave, ima približno 50 kilogramov, temno rjave kodraste lase, postrižene na paž, in sive oči, so sporočili s policijske uprave. Ko so pogrešano videli nazadnje, je imela oblečeno rjavo prešito bundo, jeans hlače ter športne copate z debelejšim belim podplatom, ki so bili temno sive barve in znamke Mustang.

"Vse, ki bi pogrešano ali njeno vozilo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosimo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200," so sporočili z uprave.