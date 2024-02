Ena glavnih tem pogovora predstavnikov kmetov in države suhi zadrževalniki

Ljubljana, 15. februarja - Kmetje so se danes znova sestali s kmetijsko ministrico Matejo Čalušić, pogovorom pa se je pridružil še minister za naravne vire in prostor Jože Novak. Ena glavnih tem je bila gradnja suhih zadrževalnikov. Novak je znova zagotovil, da ne bo prišlo do razlaščanj, obljubil je tudi primerno komunikacijo. Kmetje so od pogovorov sicer pričakovali več.