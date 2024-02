V Belgiji 16- in 17-letnike s simulacijo evropskih volitev učili pravil

Bruselj, 15. februarja - V Belgiji bodo lahko na volitvah v Evropski parlament, ki bodo junija, prvič sodelovali tudi 16- in 17-letniki. Belgijska univerza UCLouvain iz mesta Mons je zato v sredo pripravila simulacijo volitev, na katerih so več sto srednješolcem predstavili volilna pravila in postopke, poroča francoska tiskovna agencija AFP.